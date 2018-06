Dra. Cordero tras supuesto atropello: "No me arrepiento de nada"

La doctora María Luisa Cordero se refirió al accidente automovilístico que protagonizó la semana pasada y por el cual fue detenida por Carabineros.

En el programa "Mentiras Verdaderas", la especialista aseguró que "no me arrepiento de nada porque yo no cometí ningún delito: a mí se me atravesó una persona".

Según la denuncia ingresada, Cordero atropelló a una mujer que resultó con heridas de carácter leve y se dio a la fuga sin prestar auxilio.

De acuerdo a su propia versión, "ella venía caminando y yo venía a muy baja velocidad. Entonces, cuando ella me vio, ahí hizo su rol de víctima y se puso a gritar". Sin embargo, aseguró que esta versión "me la describieron testigos".

"Me imagino que era una persona de baja escolaridad, con las emociones muy a flor de piel y falta de autocontrol. Ahí es cuando se tira al suelo. Como era potoncita, no debe haberle dolido nada. Me bajé, le pregunté qué le pasó y la recogí", agregó la Doctora Cordero.

Incluso la comentarista de farándula sostuvo que la víctima había armado un montaje, ya que "la presunta lesión, según la radiografía, la tenía justo en el pie con el que estaba pisando".

"Fueron los patrones de esta señorita los que los llamaron. Me imagino que creerían que yo asesiné a la asesora del hogar", continuó.

Finalmente María Luisa Cordero descartó pedir disculpas a los afectados: "Para ser enemigos de la Dra. Cordero hay que tener una serie de atributos".