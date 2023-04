El actor Drake Bell abordó por primera vez lo que sucedió luego de que la policía declarara que estaba "desaparecido" y que podría estar "en peligro".

El protagonista de "Drake and Josh" usó su cuenta de Twitter para publicar un mensaje referido a la situación vivida durante la jornada del jueves en Daytona Beach.

"¿Dejas tu teléfono en el auto y no respondes por la noche y esto?", escribió Bell pocas horas después de que la policía lo encontrara sano y salvo.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂