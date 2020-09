Dwayne Johnson reveló que se contagió de Covid-19

"Es una de las cosas más desafiantes y difíciles", señaló en su cuenta de Intagram Dwayne Johnson para conta que se contagió de Covid-19, al igual que su familia.

Dejó claro que ya se encuentran en buen estado, dando una serie de consejos a la gente.

"Mantente disciplinado. Estimula tu sistema inmunológico. Se comprometido con el bienestar. Usa tu mascarilla. Protege a tu familia. Se estricto en cuanto a tener personas en su casa o reuniones. Mantente positivo. Y cuida de tus semejantes", sostuvo, en una traducción realizada por el sitio de lucha libre Dos dos solo dos.

El ex campeón mundial de WWE, explicó que junto a su familia han tomado mayor relevancia de lo que significa el Covid-19.

