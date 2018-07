El comentario ofensivo de chico reality que molestó a Mon Laferte

La pasada entrega de los premios MTV Miaw, Mon Laferte fue la conductora de la ceremonia junto con el youtuber la "Divaza". La presentación todo un éxito, pero hubo una frase que molestó a la chilena.

Se trata de un comentario de Luis Caballero, conocido como el "Potro", e integrante del reality "Acapulco Shore" quien fue invitado a la ceremonia. El sujeto dijo: "Mon Laferte se viste feo, pero igual me la echo".

Esa frase, que alude a que Caballero igual tendría sexo con la chilena, provocó el enojo de Mon Laferte quien pidió que se retractara. El chico reality dio una entrevista donde afirmó que "yo creo que se lo tomó muy personal, mi estilo es echar broma"

"Fue un comentario al aire y ella se puso súper loca, feminazi. Ni siquiera me dio la cara para decirme estoy enojada, salió la gente de ella a decirme, a mí me regañaron también y ya, muy chafa", comentó el integrante de Acapulco Shore.

Por último, el Potro afirmó que "a mí no me gustó que ella hubiera sido la conductora de los MIAW, cuando habla pura cagada de México, eso fue lo que más me molestó, si vienes a los MIAW a México, mínimo ten química con el público mexicano".