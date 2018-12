El gran cambio de vida de Chantal Gayoso gracias al canje

Hace rato que Instagram no sólo son postales de viajes, imágenes osadas o el recuerdo de una postal del pasado. También sirve para hacer publicidad.

El término canje es una tendencia que ha beneficiado de sobre manera a Chantal Gayoso, quien en conversación con LUN explicó cómo le ha cambiado la vida.

"Él estar en la tele me ha dado una mayor vitrina, ahora soy un poquito conocida gracias al programa y mi esfuerzo. Algunas empresas se me han acercado para ayudarme y yo los ayudo subiendo fotos a mi Instagram (@chantalgayoso) con sus productos. Me ha cambiado un poquito la vida porque hay algunas cosas que se me hacen más fácil para ahorrar", señaló la bailarina de "Rojo".

En ese sentido, contó que se ahora $500.000 al mes con puro canje. "También eso tiene una responsabilidad: tengo que subir a mi cuenta fotos con el nombre de los productos o el servicio que me están dando. Eso sí, igual hay cosas que sigo pagando, no todo es gratis".

Dentro de sus ahorros, destaca convenios con una clínica dental y con productos de belleza. También en tecnología, donde usa uno de los teléfonos recién salidos al mercado.