Gracias a su impecable carrera de 20 años en Los Angeles Lakers, Kobe Bryant se convirtió en una especie de deidad para los actores de Hollywood y algunos de los artistas más famosos de Estados Unidos.

Semana a semana se les podía ver alentando al equipo de básquetbol en las primeras filas del Staples Center, siempre con Bryant como gran figura.

Es por eso que el mundo del espectáculos no tardó en sumarse a las condolencias por el trágico y sorpresivo fallecimiento del legendario deportista. El cantante Bruno Mars definió a Bryant como "un súper héroe de la vida real" y lamentó profundamente su muerte.

Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, fue más escueto y solo escribió "te amo Kobe".

La actriz Reese Whiterspoon lo definió como "un atleta extraordinario, único en su tipo y un hombre maravilloso", mientras que su colega Whoopi Goldberg destacó la amabilidad del deportista y aseguró que "fue un héroe para muchas personas".

El actor Jamie Foxx, el cantante Justin Bieber, el músico Tom Morello y la cantante Demi Lovato también recordaron al ídolo de los Lakers con fotografías y mensajes.

Incluso la Academia homenajeó a Kobe Bryant con una fotografía suya posando junto al premio Oscar que obtuvo en 2018 por el cortometraje "Dear Basketball".

Kobe was a real life super hero on that court & I’m sure he was one to his family. Sending love and prayers to them. This is heartbreaking. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 26, 2020

Just devastated to hear about #KobeBryant .💔An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

I love you Kobe — Flea (@flea333) January 26, 2020

This is heartbreaking. Rest In Peace Kobe. — Nick Jonas (@nickjonas) January 26, 2020

RIP Kobe, hero to many including my grandson, extraordinary athlete and always kind to me & my family. My deepest condolences to his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 26, 2020

My💔Goes Out To Kobe’s Family,Friends,Fans. It’s SO HARD To Deal With The Death Of a GREAT STAR,Because We Feel As If We Knew Them Personally.Kobe Bryant Was a GREAT ATHLETE,& All Of America Will Feel His Loss.

The 🌎 Has Lost a Bright Light ✨🌟✨. — Cher (@cher) January 26, 2020

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

Kobe was truly larger than life, a legend. May he and all those who lost their lives today rest in peace. Love and condolences to his family. LA will never be the same. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) January 26, 2020