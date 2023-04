Emiten orden de detención contra Diana Bolocco y José Antonio Neme

Una confusa situación judicial están viviendo los conductores de TV Diana Bolocco y José Antonio Neme, quienes tienen en su contra una orden de detención.

Según detalla LUN, todo se originó por una querella que la ex alcaldesa Cathy Barriga interpuso contra la periodista Paulina De Allende-Salazar por un reportaje en la que se le acusaba de diversos delitos durante su administración en Maipú.

La periodista, despedida recientemente de "Mucho Gusto", nombró como testigos a Neme, el periodista Roberto Saa y Bolocco, que en ese tiempo se desempeñaba como animadora del matinal.

Sin embargo, y por un error administrativo, ninguno de los tres fue informado personalmente de su condición y de su obligación de declarar en este caso. Los testigos debían presentarse este lunes, pero ninguno apareció.

"Lo tomo como un malentendido que se va a solucionar cuando vaya a declarar este martes. Pero nunca supe que tenía que ir y ni siquiera sé de qué es la querella", señaló Diana Bolocco, hoy trabajando en CHV.

Por su parte José Antonio Neme se encuentra de vacaciones en Europa, por lo que no podrá prestar declaración en los próximos días. "Si la justicia lo determina... me iré preso no más. Hay tantos alcaldes que deberían ir presos que a lo mejor nos vamos todos a la misma celda", dijo el periodista.

Esta orden de detención expirará una vez que las personas sindicadas como testigos hagan su declaración correspondiente.