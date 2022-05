En medio de juicio contra Amber Heard: Paul McCartney mostró videoclip de Johnny Depp en concierto

En el marco de la gira "Get Back" del legendario músico Sir Paul McCartney por Estados Unidos, el ex Beatle, mostró imágenes de su videoclip de "My Valentine", que protagoniza Johnny Depp.

Mientras tocaba tal canción perteneciente a su disco "Kisses of the Bottom" publicado en 2012, se pudo apreciar en grande al intérprete del personaje "Jack Sparrow" y amigo, quien aparece en el registro junto a Natalie Portman comunicándose mediante lenguaje de señas.

Algunos seguidores de Depp, quien actualmente se encuentra cursando un juicio por difamación cruzada con su exesposa, Amber Heard, creen que corresponde a una muestra de apoyo por parte del veterano compositor.

Este fue el caso de Jill Vedder, una de las asistentes del recital de McCartney y filántropa, opinó que el protagonista de "Edward Manos de Tijera" y su además colaborador musical fue víctima de violencia: "Podría ser controversial publicar este video pero no me importa", escribió.

Sin embargo, ese no fue el único videoclip que el artista de de 79 años reprodujo en pleno evento, pues diversos registros visuales de sus canciones se expusieron al público.