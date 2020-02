Ernesto Belloni habló tras pifias en Iquique: Había una reprobación a mi presencia

Ni 15 minutos alcanzó a estar en el escenario del Festival de Iquique, Ernesto Belloni, quien debido a las pifias tuvo que terminar con su presentación.

En conversación con "Bienvenidos", el comediante detrás de "Che Copete" explicó sus sensaciones tras lo sucedido. "La gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí", aseguró.

Uno de los motivos, explicó, es que la gente no quiere reírse por la situación que vive el país. "No quieren que te hagan reír, porque dicen que no están los tiempos para reír. Yo no estoy de acuerdo, hay momentos de distensión igual", sostuvo.

"Si tú estás haciendo un rutina que no le gusta a la gente, puede que la gente comience a reaccionar, pero siempre hay un plan B; pero cuando tú entras y ya hay un rechazo, es difícil. Tú no te estás explicando lo que está pasando", complementó.

Respecto a las pifias, fue claro. "Vi que ya no había vuelta. No era cosa de una mala rutina, porque yo lo que hice son cosas que se vienen haciendo hace muchos años y están súper probadas".

Finalmente dijo que al ser un evento gratuito la situación era distinta. "Es muy difícil con un público masivo, al que no le cobran entrada, con el que no hay control".

Lo que viene ahora para Ernesto Belloni es un desafío mayor, presentarse en el Festival de Viña del Mar.