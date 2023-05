"Estoy de vuelta": Claudia Conserva confirma su regreso a la televisión

A casi un año de ser diagnosticada con un agresivo cáncer de mamas, Claudia Conserva anunció su regreso a la televisión.

"Decidí que volvería a trabajar una vez terminado el tratamiento y cuando me sintiera preparada. Ya pasó un tiempo y el año más difícil de mi vida, y aquí estoy, preparando mi regreso con muchas experiencias nuevas y una visión distinta de lo que significa vivir", escribió la animadora en un posteo de Instagram.

"Quiero que nos acompañemos, nos riamos, emocionemos y compartamos puntos de vista. Hablemos de lo interno y externo, de lo humano y lo divino", continuó el rostro de TV+, añadiendo que "por orden médica, debo hacer cosas que me hagan bien y feliz, y una de esas es reencontrarme con uds. devolverles todo el cariño que recibí en este periodo tan duro".

"Agradezco estar viva y que me hayan esperado. Gracias TV+ por entender mi proceso y darme todo el tiempo necesario para regresar cuando ya se pudiera. Estoy de vuelta, diferente, sin duda. Nos vemos pronto", sentenció Conserva en el posteo.

Hace una semana, la exconductora de "Milf" reveló en el último episodio de "Brava", el criticado documental donde registró los duros nueve meses en los que estuvo en tratamiento, estar "libre" de cáncer.

"Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen restos de cáncer (...) ¡Estoy libre de cáncer!", expresó la comunicadora en el programa.