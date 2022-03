Ex actriz porno muestra secuelas de rara enfermedad que le impide caminar

La ex actriz de cine para adultos Jenna Jameson mostró su situación médica luego de que a principios de año revelara un diagnóstico médico que le impide mantenerse de pie.

En su cuenta de Instagram, Jameson publicó una historia en la que se le ve con un andador junto con el mensaje "¡Volviéndome más fuerte!". En enero reveló un duro diagnóstico que los médicos sospechaban que fuera síndrome de Guillain-Barré pero fue descartado.

En un video, la propia Jameson dijo estar "todavía enferma como puedes ver. Estoy en la cama, pero estoy en casa, lo cual es muy agradable. He estado durmiendo mucho. No sabemos qué está pasando exactamente. Todavía no puedo ponerme de pie, pero me siento mejor y las cosas van mucho mejor, así que gracias por su apoyo".