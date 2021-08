Fallece leyenda del reggae Lee "Scratch" Perry a los 85 años

Uno de los pioneros de la música dub, reconocido productor y cantante jamaiquino, Lee "Scratch" Perry, falleció este sábado en un hospital de Lucea, en su país natal.

Si bien la causa exacta de su deceso no ha sido especificada, las noticias fueron confirmadas por el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien a través de su cuenta de Twitter escribió sus condolencias.

"Mi más sentido pésame a la familia, amigos y fanáticos del legendario productor y cantante, Rainford Hugh Perry OD, conocido cariñosamente como 'Lee Scratch' Perry", escribió Holness.

