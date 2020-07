Familia de estrellas de Bollywood dio positivo a coronavirus

En India no hay persona que no conozca a Aishwarya Rai. La súper estrella de Bollywood tiene una carrera que incluye más de 50 producciones cinematográficas. Por lo mismo es considerada uno de los referentes del cine de su país. Pero eso no es todo, pues la actriz también se hizo conocida por su trabajo como modelo y por ganar el concurso de Miss Universo en 2004.

Su participación en la industria del cine de la India, más conocida como Bollywood, la han hecho merecedora de grandes reconocimientos como actriz. Porlo mismo, la notica que la estrella de la pantalla grande está contagiada de Covid 19 alertó a sus fanáticos y seguidores.

Pero Rai no es la única celebridad contagiada. Esta destacada mujer pertenece a un clan de reconocidos actores indios. Su esposo Abhishek Bachchan y su suegro Amitabh Bachchan también dieron positivo al virus. Este último se encuentra internado en el hospital a causa da la enfermedad.

La Corporación Municipal de Brihanmumbai informó que la hija de ocho años del matrimonio de actores también está contagiada. Afortunadamente, todos los miembros de esta familia, salvo el suegro de Aishwarya, han presentado síntomas leves.