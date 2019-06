Fanny Cuevas inicia su carrera musical y se desmarca de Paloma Mami

Hace algunos días la ex chica reality Fanny Cuevas anunció su debut en el mercado musical con "Piel Morena", su primera canción, y una serie de imágenes promocionales de su nueva imagen.

Rápidamente la ex "Mundos Opuestos" fue comparada con la cantante Paloma Mami por el estilo de su ropa y por los colores que utiliza. Sin embargo, ella pretende desmarcarse de la voz de "Fingías" antes de comenzar.

"No sé por qué me comparan con Paloma Mami. Con ella solo nos parecemos que somos morenas", dijo Cuevas en conversación con Lun.

La joven afirmó que sus looks son distintos ya que "Paloma Mami se viste como hombre, yo no, no le copio a nadie".

Respecto de su carrera musical Fanny Cuevas aseguró que "no tengo referentes femeninos" y que "no hay mujeres que se dediquen a hacer trap cien por ciento".