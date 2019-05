Fernando Godoy pidió matrimonio vestido de payaso

El bautizo de su pequeña hija Lúa fue el momento perfecto para que Fernando Godoy decidiera pedirle matrimonio a Ornella Dalbosco, con quien lleva una relación desde el 2017.

Para ello, quiso sorprender con una forma bastante especial, vestido de payaso. El hecho ocurrió en el complejo Diaguitas del Valle del Elqui. "Tres semanas antes sentí que era el momento de pedirle matrimonio, porque estaba reunida toda nuestra familia, nuestros amigos. Además, era un motivo lindo como el bautizo de nuestra hija", contó el actor en LUN.

El ritual consistió en que el intérprete de Mega se disfrazó del payaso Lúo, y que iba a aparecer durante el almuerzo del bautizo. "Minutos antes del show empecé a buscar el anillo, que me hizo un tío que es joyero en Iquique, y no lo encontraba. Corrí desesperado buscando por todos lados. La Ornella me decía que lo hiciera luego, sin saber que no podía hacer el acto de magia sin el anillo. Al final encontré la bolsita que tenía el anillo en uno de los autos, bien escondido".

"Hice la magia: en el show le pido a alguien que haga como que tira algo desde lejos adentro de la bolsita. Esta vez le pedí a Ornella que lo hiciera. Ella hizo el gesto de lanzar y ahí fui corriendo con la bolsa, metí la mano y le saqué el anillo. Le pregunté si se quería casar conmigo y dijo que sí", relató al matutino.

Finalmente reflexionó sobre su decisión de pedir matrimonio, señalando que no le tiene miedo. "Siento que es un acto de amor increíble que tiene que ver con el amor, con la familia".