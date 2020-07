Filtraron video íntimo de una influencer junto a actor de Netflix

La influencer ecuatoriana Emma Guerrero y el actor venezolano José Ramón Barreto, conocido por protagonizar la serie "Bolívar" de Netflix, hablaron sobre la filtración de un video íntimo en el que se veía a ambos y fue difundido en redes sociales.

La también actriz y ex chica reality declaró sentirse "víctima de que estén violando mi privacidad y que estén viralizando cosas que pasaron hace dos años, cuando eramos solteros".

En esa misma línea, Barreto confirmó que "existe un video íntimo, realizado por dos personas adultas en una habitación" y exigió respeto, sobre todo para Emma Guerrero considerando que en estos casos las mujeres "suelen ser más atacadas".

La joven también criticó a los medios de comunicación "morbosos" y aclaró que el registro "no es porno. Yo no me grabé. No me pagaron. Esto fue algo íntimo de dos personas solteras. Se me hace muy incómodo. Los involucrados en este video ahora tenemos pareja y hablan de infidelidad. Me duele la maldad de querer dañar una relación y crear morbo".