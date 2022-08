Florence Pugh confesó que terminó su relación con Zach Braff

Florence Pugh y Zach Braff terminaron su relación hace un tiempo e intentaron mantener su ruptura en privado, según reveló la actriz inglesa.

La actriz de "Black Widow" y "Midsommar" contó en la edición de septiembre de Harper's BAZAAR que se separaron en silencio, con la esperanza de mantener el quiebre en secreto para evitar comentarios de extraños en la web.

"Hemos estado tratando de hacer esta separación sin que el mundo lo sepa, porque ha sido una relación sobre la que todos tienen una opinión", dijo Pugh.

"Sentimos que algo como esto realmente nos beneficiaría de no tener millones de personas diciéndonos lo felices que están de que no estemos juntos. Así que lo hicimos. Automáticamente se me hace un nudo en la garganta cuando hablo de eso", agregó.

Pugh y Braff iniciaron su relación en 2019 luego de conocerse mientras trabajaban juntos en el cortometraje "In the Time It Takes to Get There", que dirigió el propio actor estadounidense.