Francisca García Huidobro se quebró con Guido Vecchiola al hablar de su amistad

En el programa "Francamente" que conduce Francisca García Huidobro en 13Live, estuvo de invitado el actor Guido Vecchiola, quienes recordaron su etapa en las teleseries de Canal 13.

Lo más destacado, sin embargo, vino cuando la conductora se quebró al hablar sobre la amistad que lo une con el intérprete de "Adrenalina" y "Fuera de Control".

Ese momento fue cuando hablaron del complejo momento de salud que vivió García Huidobro.

"Te quiero dar las gracias, porque sé que estuviste siempre, aunque yo no estuviera cien por ciento consciente para saberlo. Y porque uno tiene amigos que lo quieren y a veces uno tiene amigos que lo cuidan y tu te has convertido para mí en un amigo que me quiere y me cuida y eso es demasiado emocionante", sostuvo la también actriz.

Tras eso, Vecchiola dijo lo siguiente: "Tu has estado en los momentos más difíciles míos, como también en los más importantes. Y nada, decirte que te quiero, te amo".