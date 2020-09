Gaby Hernández sufrió accidente y se quebró una vértebra

La actriz Gaby Hernández reveló que se accidentó "muy tontamente", según sus palabras, mientras ensayaba para una obra de teatro

"Mi hija me estaba grabando. Me enredé en la falda y me tropecé. Fue una caída suave, pero sentí el crack", contó a LUN la artista de 81 años.

Según su relato, está en reposo en su casa y se quebró una vértebra: "No es nada grave y sé que me voy a recuperar. El doctor dijo que tengo que esperar hasta que se forme el callo en el hueso", dijo al diario.

"A esta edad tengo los huesos más quebradizos a pesar de que me he preocupado de consumir mucho calcio y proteínas", precisó.

Hernández estrenará próximamente vía streaming la obra "Viejas de Mierda", junto con Gloria Münchmeyer y Gloria Benavides, la que alcanzó a grabar antes del accidente.