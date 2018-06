Hija de Beyoncé y Jay Z se avergonzó tras ver show de sus padres

En medio de un concierto que realizaron Beyoncé y Jay Z ocurrió un hecho bastante particular.

Blue Ivy, hija de los músicos, se encontraba entre el público reaccionando de forma muy especial durante una performance de sus padres.

Sucede que en un momento del concierto en Londres, Beyoncé y Jay Z hicieron una escena donde se metían a una cama.

Esto incomodó a la pequeña que se escondió debido a la vergüenza.

Blue watching the interlude of her parents in bed LMAOOOO pic.twitter.com/lcHqubL67p