Hombre tuvo una noche de borrachera y terminó cambiando su nombre a "Celine Dion"

Thomas Dodd, mientras veía un show de Celine Dion por YouTube y tomaba alcohol, decidió hacer los trámites online para cambiar su nombre al de la cantante canadiense

El hombre de Staffordshire, Inglaterra, pensó borracho que sería una gran idea cambiar su nombre, se conectó a Internet para que le cambiaran el nombre legalmente, llenó el papeleo electrónicamente y luego pagó la tarifa.

Según Dodd, estaba tan borracho que no supo lo que hizo hasta que llegaron a su casa los papeles con todos los trámites relacionados con su nuevo nombre legal.

"Mi preocupación inicial fue cómo diablos le digo al departamento de recursos humanos en el trabajo que necesito cambiar el pie de página de mi correo electrónico", explicó el hombre ahora llamado Celine Dion.

También admitió haber "rezado para que la policía no me detenga por nada, ¡eso podría volverse incómodo! Y lo que es más molesto, ¡he pagado ocho certificados adicionales para probarlo y cuestan 10 libras cada uno!".

"Estoy un poco obsesionado con ella, no voy a mentir", dijo el británico, asegurando que "no me apresuro a cambiarlo, eso es seguro".