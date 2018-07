Ignacio Lastra contó detalles de cómo obtuvo el alta médica

Tras el accidente que sufrió el 31 de agosto del 2017 donde terminó con gran parte de su cuerpo quemado, una de las grandes interrogantes era saber cómo Ignacio Lastra logró obtener el alta médica.

La respondió en LUN, entregando algunos detalles que nunca había comentado. "Al principio no podía pararme solo, tenía que afirmarme para poder estar un ratito como parado, tampoco me podía sentar porque mis piernas y mi abdomen no tenían la fuerza muscular necesaria para sostenerme", partió relatando.

"Así que me puse las pilas y además de las terapias de la clínica empecé a hacer mis propias terapias en secreto: me acostaba en la cama y hacía 10 abdominales, era más doloroso que la cresta, después terminé haciendo 400. También tenía una pelota en la clínica y la levantaba con las piernas y jugaba con ella. Yo quedé con retracción de los brazos, no los podía levantar y en la casa empecé a hacer barra. Le puse todo el power", complementó.

Consultado sobre el avance en su recuperación, fue claro. "Tenía que ir todos los días a terapias, luego tres veces a la semana, luego dos y al final ya iba una vez a la semana. Necesité lo básico para recuperarme. Vi mi propia evolución así: debería haber estado muerto con lo que me pasó, no me morí, así que me tenía que recuperar de todas maneras. Por ejemplo, nunca pensé que no iba a volver a caminar".