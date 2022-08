Íñigo Urrutia y su gran cambio: Mantiene jardines en el sur de Chile

"No sé si puedo considerarme jardinero, pero soy un aprendiz; sé que tengo ciertos conocimientos, porque lo veo en mi jardín y tengo un cierto sentido estético". Así se describe el actor Íñigo Urrutia, quien dio un giro a su vida en 2020 y se trasladó al sur de Chile.

Ahora, el artista que fuera parte de teleseries como "Aquellarre", "Santo Ladrón" o "Amores de Mercado" está radicado en Villarrica, Región de la Araucanía, y se dedica junto a dos socios a la mantención de jardines de casas de veraneo de la zona.

"Quería aprender lo que hacían y así empecé a trabajar con ellos de manera formal. Después me alejé porque estuve trabajando en el huerto de avellanos de mi familia como jornalero y retomé hace un mes y medio. Primero fue por necesidad, porque tengo que mantenerme económicamente, y segundo porque me parece fascinante cómo Álvaro (Sánchez) y Marcelo (Kowayesky) se relaciones con las flores y las plantas", contó a LUN.

Sobre la actuación, enfatiza que "no creo que la deje. De hecho, voy a hacer un taller de teatro de Villarrica; pero por ahora no tengo intenciones de volver a Santiago, así que me estoy haciendo una vida acá".