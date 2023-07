Iván Arenas aclara supuesta deuda de DJ Méndez: "Leo, quédate tranquilo"

El comediante Iván Arenas se viritió a sus redes sociales para esclarecer sus propios dichos, tras esta semana asegurar que entre otras personas, DJ Méndez de debe una suma millonaria.

En "Es la Hora de tu Podcast", conducido por Willy Sabor, el otrora "Profesor Rossa" arremetió contra el intérprete de "Estocolmo" con respecto a una supuesta deuda $70 millones, lo que provocó la rotunda negación del artista.

"No tengo nada que ver para empezar. Pero te puedo decir algo súper importante donde hay un abogado involucrado. O sea, se ha cagado a futbolistas y cantantes. Esto no es algo pequeño, caerá muchísima gente. Para hablar, hay que hablar con pruebas y ya verán", opinó Méndez este viernes en el programa "Me Late".

Además, DJ Méndez reveló en sus historias de Instagram que la situación quedó zanjada entre ambos. "Lo llamé, pudimos hablar como adultos que somos y ya tenemos la película súper clara. Pero yo les puedo decir que esos 70 millones eran, porque no fue así".

¿Cuál fue la rectificación de Iván Arenas?

En la misma línea, Arenas actualizó la situación mediante su cuenta de Instagram.

"Voy a hablar sobre las declaraciones que dije en 'Es La Hora de Tu Podcast' de Willy Sabor. Sí, lo dije, después de varias investigaciones y conversaciones con DJ Méndez directamente a Suecia, quedamos claros de que él no tenía nada que ver, quien es responsable de esta deuda es la productora", aclaró.

Enfatizó que "y la productora, hasta ahí quiero llegar y DJ Méndez no tiene nada que ver con esto, quedó aclarado, ya entregaré más explicaciones de todo esto el lunes", sentenció.

"Le quiero decir a Leo que vea el programa completo, porque más adelante después de haber dado esta declaración, yo digo que es la productora, y que no es él directamente, pero si se produce una asociatividad, entonces yo lo dije así, ahí está mi error",

Para cerrar, lanzó un mensaje al dardo de la polémica: "Así que DJ quédate tranquilo, lo voy aclarar, no solamente ahora a través de este sistema, ya que el lunes se aclarará completo (...) Así que Leo, los dos fuimos víctimas".