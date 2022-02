El cantante colombiano J Balvin compartió el videoclip para su nuevo sencillo "Niño Soñador", que no está incluido en su último disco "José" y que corresponde a un tema íntimo y sincero. En la letra se refiere a los aspectos materiales y dinero que ha conseguido con la fama, que no han podido llenarlo a él, ni a su familia, ni su yo del pasado. "Quiero pedirle perdón al niño soñador de antes, que no quería ser el centro de atención, solo quería ser cantante", reza en el coro.

