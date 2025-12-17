Síguenos:
Radio Cooperativa
Tópicos: Magazine | Personajes

Muere Susana Klein, la voz de Mafalda, a los 83 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz argentina fue una figura clave del doblaje latinoamericano y dejó una huella perdurable en la animación y el cine hablado en español.

Muere Susana Klein, la voz de Mafalda, a los 83 años
En portada

La actriz argentina Susana Klein, reconocida por su trabajo en teatro y doblaje al español en América Latina, falleció el 11 de diciembre de 2025 a los 83 años en Alemania, país donde residía desde hace algunos años. 

Nacida el 18 de diciembre de 1941, Klein desarrolló una trayectoria ligada principalmente al doblaje, donde alcanzó gran popularidad por interpretar a Mafalda en "Mafalda", la película (1982).

También fue ampliamente reconocida por cantar los temas de apertura y cierre de la serie anime "Candy Candy", uno de los títulos más influyentes de la animación japonesa emitida en la región durante las décadas de 1970 y 1980.

A lo largo de su carrera participó en numerosas series de anime y producciones animadas, entre ellas "Jet Marte,Arbegas, el rayo custodio" y "Dartanias, el robot del futuro". En cine, realizó doblajes como Luisa Lane en "Superman III" (1983), además de prestar su voz a personajes en "Ico, el caballito valiente".

Klein residió en Barcelona, España, entre 1989 y 2012, etapa en la que también realizó doblaje en España, ampliando su trabajo a producciones europeas. Posteriormente se trasladó a Alemania, donde pasó sus últimos años junto a parte de su familia. 

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amiga y colega Cecilia Gispert, con quien trabajó en el doblaje de "Mafalda". "Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino", escribió en redes sociales. 

