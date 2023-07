Jamie Foxx reaparece públicamente tras complicación médica

Tres meses después de su hospitalización por una misteriosa enfermedad, el cantante y actor Jamie Foxx, ya recuperado, explicó a sus fanáticos el real motivo de no haberse mostrado al mundo.

Posterior a su internación ocurrida en abril y luego de que sus cercanos llamaran a rezar por él, el intérprete de "Django sin cadenas" recientemente dio a entender la complejidad de la situación médica que cursó.

"No puedo ni empezar a contarles lo lejos que he llegado y lo difícil que ha sido volver. He pasado por algo por lo que no quiero volver a pasar otra vez en toda mi vida", introdujo.

¿Por qué Jamie Foxx se mantuvo alejado de la luz pública los últimos meses?

"No quería que me vieran así. Quería que me vieran riendo, pasándomelo bien, de fiesta, costando un chiste, haciendo una serie o una película", complementó sobre el periodo que estuvo hospitalizado, además de agracer la protección de su familia. "No han dejado que se filtrase nada, me han protegido".

En la misma línea, agregó que "simplemente, no quería que me vieran con tubos saliendo de mi cuerpo y preguntándome si iba a salir de esto", se sinceró Foxx, aunque no desveló exactamente la dolencia que lo mantuvo en estado vulnerable.

"Pero sí que he pasado por el infierno y he vuelto. Mi camino a la recuperación está siendo duro, pero estoy en ello, para poder trabajar", continuó Foxx, quien además aprovechó de disipar los rumores que afirmaban que había quedado ciego o paralizado tras el ingreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

La publicación acumuló una serie de comentarioss positivos, entre ellos de colegas del rubro, como en el caso de Will Smith: "Oh hombre, ¿Quién está cortando cebollas? ¡Te amo Foxx! Tu luz es apreciada en este momento", escribió en el posteo.

Mientras, el actor Dwayne Johnson, "La Roca", también sorprendió con un cariñoso mensaje. "Cuando te vea de nuevo te voy a dar un fuerte abrazo de oso".

Paris Hilton también se pronunció al escribirle "te amo hermano, mantente firme", junto a un corazón y unas manos rezando.