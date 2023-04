Jamie Lee Curtis defendió a Karol G por polémica portada de revista

La actriz y ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis levantó la voz para defender a la cantante Karol G en su polémica con la revista GQ.

Hace unos días la colombiana denunció que la sesión de fotos utilizada por la revista tenía demasiados retoques digitales y que eso no la representaba. "Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así", aseguróla voz de "X SI VOLVEMOS".

Luego de que las palabras de Karol G coparan las portadas de la prensa mundial, la actriz estadounidense se dedicó a celebrar su postura.

"Estoy muy feliz porque Karol G haya traído atenció a este problema, el cual me ha preocupado durante largo tiempo", comenzó diciendo Lee Curtis, quien agregó que "somos seres humanos, no somos inteligencia artificial".

"Este genocidio contra lo que es naturalmente bello es alarmante y es necesario que lo discutamos. Me anima mucho que una persona joven se una a las voces de desaprobación", puntualizó.

Finalmente Jamie Lee Curtis apuntó a la industria cosmética porque "quieren que te veas al espejo y te odies a ti misma para que luego puedas comprar sus estupideces".