Jason Momoa y líder de Primus comparten su amor por el bajo

Un inédito encuentro sostuvo el actor Jason Momoa con el músico y líder de Primus Les Claypool, a quien visitó para obtener algunos consejos a la hora de tocar bajo.

La reunión fue revelada a través de la cuenta de Instagram de Primus, donde aparecen un par de fotografías de los famosos y videos donde Claypool le muestra a Momoa la técnica que utiliza en la canción "My name is Mud".

En otro clip el intérprete de "Aquaman" se colgó el bajo y el hombre de Primus se sentó en la batería: juntos improvisaron segmentos de "Aeroplane" y "Dark Necessities" de Red Hot Chili Peppers.

En las imágenes Jason Momoa le habla a una cámara profesional, lo que indicaría que registró el momento para un clip documental.