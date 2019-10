Javier Olivares y detención en Egipto: "Fueron días bien duros"

El contundente mensaje de Javier Olivares en Twitter generó preocupación en su familia y amigos. "Estoy raptado y detenido en Egipto", escribió el periodista.

Tras tres días en esa situación, finalmente por las gestiones de Cancillería y el consulado chileno en el país africano, el ex "Tremendo Choque" fue deportado y le devolvieron sus pertenencias.

"Fueron días bien duros para mí y mi familia, sufrí una detención irregular, arbitraria, principalmente por la policía cuando me encontraba en un balneario a 7 horas de El Cairo", relató el joven a T13.

"Lo único que estaba haciendo era caminar por una costanera con una cámara de fotos, un trípode y una mochila. Al verme extranjero me pidieron mis documentos, me llevaron a una comisaría y me quitaron 600 dólares y mis equipos personales. No me permitieron comunicarme con mi familia o autoridades, hasta que logré convencer a un policía con dinero quien me pasó mi celular y pude hablar con mi papá", sostuvo.