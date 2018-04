Javiera Suárez entregó detalles de su lucha por la vida

La periodista Javiera Suárez no ha tenido buenas semanas en su lucha contra el cáncer que la afecta hace tiempo. Cuando a comienzos de año pensaba que la batalla estaba casi ganada, todo empeoró.

En su cuenta de Instagram, la profesional contó con detalle lo que ha vivido. "Aunque sigo siendo una agradecida de todo lo que me pasa, no puedo negarles que estas semanas no han sido fáciles de digerir. El melanoma que en enero ya casi estaba eliminado, al menos a ojos de los exámenes, arremetió con todo".

"Idas y venidas a la clínica, pinchazos, lágrimas, incertidumbre, miedo, cambio de tratamiento, etcétera. Antes, hablaba de una maratón a la que me habían inscrito sin haberme preparado. En esta nueva etapa, hablo de una guerra".

"Sin odio, pero entendiendo que estoy frente a una amenaza 'talibánica'. Una batalla que aunque a veces me canse de pelear, no perderé. Tengo un ejército estrella formado por mi familia, amigos y ustedes. Tengo a Dios y a la Virgen de los Milagros de mi lado.

Aparte de pedir una cadena de oración, Suárez pidió una corriente de sonrisas y buena onda. "Que esa sonrisa alegre la vida del otro. Y por favor dime cómo te fue! Si el cáncer de melanoma es cabrón, yo más. Mucho más".

