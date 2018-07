Javiera Suárez viajó a Nueva York para evaluación de su cáncer

Javiera Suárez, en compañía de su esposo, Cristián Arriagada, y de su hijo Pedrito, realizó un viaje a New York para visitar el Memorial Sloan Kettering, un recinto especializado en cáncer.

Su idea, contó a LUN, era ver nuevas opciones para el melanoma que padece hace dos años. "Decidimos venir acá, porque es una de las clínicas que mejor experticia tiene respecto al melanoma en el mundo", señaló.

"Tuve la suerte de poder venir a ver uno de los doctores del equipo de oncología en melanoma del centro. La hora la sacamos hace un tiempo, cuando yo estuve muy mal de salud. Personalmente se me pasó por la cabeza que me podía morir. Lo vi como una opción, a pesar de que yo no quisiera, pero mi cuerpo estaba mal en esa época", complementó.

En sentido, dijo que sintió que se iba a quedar sin alternativas en Chile. Además, comentó que el doctor quedó contento. "Me dijo que la respuesta que tuve a la quimioterapia en dos meses y medio había sido increíble. Quedamos felices, ahora nos queda esperar esta semana lo que él nos va a aconsejar".

El especialista ahora deberá coordinar con el médico de acá en Chile de Javiera Suárez para ver los próximos pasos a seguir.