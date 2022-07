Este sábado, una de las parejas más célebres del espectáculo, la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck contrajeron matrimonio en el Condado de Clark, Nevada, en una ceremonia discreta que tuvo, entre los invitados, los hijos y la madre de la también actriz.

La segunda es la vencida y 20 años desde su primer compromismo, finalmente ambos dieron el "sí, acepto". El registro judicial de la boda al que el portal TMZ tuvo acceso, consigna que la bailarina se quedará con el apellido de su esposo.



Ambos rodaron dos películas en tal época, "Gigli" y "Jersey Girl", iniciaron su romance en 2002 y tempranamente decidieron oficializarlo, tan solo algunos meses después.

En esa oportunidad no se concretó el amor ya que días antes de efectuarse la ceremonia, la cancelaron para y dos años más tarde finalizaron su compromismo. Entretanto, se casaron con diferentes personas, y en giros imprevistos de la vida, las estrellas finalmente consumaron su relación.

