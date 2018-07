Jenny Cavallo se refirió a las acusaciones contra Nicolás López

La actriz y comediante Jenny Cavallo fue pareja de Nicolás López hace una década y ahora se refirió a las acusaciones de abuso sexual que se ciernen sobre el director de cine.

"Súper intenso, muy fuerte todo lo que está pasando. Revuelo interno, externo. Lamentable, por supuesto", dijo Cavallo a "Intrusos", de La Red, sin entrar demasiado en detalles.

Consultada sobre si sabía de las conductas de López o si había escuchado rumores, Cavallo dijo que no. "Nuestra relación fue 10 años atrás. Otra situación, todo bien. Apoyo y solidarizo con todas las muejres que se sientan abusadas o agredidas. Ellas particularmente", dijo a Intrusos.

Sobre si la han contactado por una recolección de firmas para apoyar a López, la comediante dijo que "no tengo idea de eso y no me han contactado".

Esto dijo la vencedora de Viña 2018: