Joaquín Méndez logró obtener la residencia chilena

Con festejos y comida, Joaquín Méndez celebró la obtención de la residencia chilena.

Desde que se quedó en el 2016 tras su paso por el reality de Mega "Volverías con tu ex?", el argentino hizo los trámites debido a que no podía arrendar o sacar una cuenta corriente en un banco por no tener el rut chileno.

Fueron 9 meses de espera, hasta que por fin le avisaron la noticia que estaba esperando. "Después de que me pelotearan como flipper de acá para allá, no podía creer que por fin me saliera", sostuvo a LUN.

El panelista de "Mucho Gusto" obtuvo la permanencia definitiva en Chile y en 20 días más podrá ir en busca de carnet de identidad.

"Casi me vuelvo loco, salí a festejar, me llevaron a comer. Ahora voy a tener todo a mi nombre y ojalá pueda comprarme un departamentito para recibir a mi familia. Hay que plastificar y enmarcar este documento. Yo me siento chileno", apuntó.