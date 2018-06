Jorge Alís dijo no arrepentirse tras polémica analogía a la violación

La derrota de Argentina por 3 goles a 0 ante Croacia en la segunda jornada del Mundial de Rusia hizo que el comediante Jorge Alís subiera una imagen para burlarse de él mismo por la caída del equipo de Lionel Messi.

Sin embargo, la foto que colgó a sus redes sociales le generó un fuerte repudio debido a que simulaba una violación.

En conversación con "Intrusos" explicó su idea. "Para mí perder un partido 3-0 es claramente una cosa muy argentina: 'Nos rompieron el or...". Y eso fue, se tomó como si fuera una apología a la violación y nada que ver. Se entendió otra cosa", dijo.

No sé quedó ahí señalando que era algo que se venía dando hace rato. "Veníamos jodiendo desde la Copa América, con el hipoglos. Y un montón de cosas así. Y tenía que ver con eso, pero claramente se tomó de otra manera, por eso lo bajé. No era la idea que la gente se sintiera mal por eso".

A pesar de eliminar la imagen, dijo que no se arrepiente de haber realizado este acto. "Todo es muy subjetivo. Yo no puedo opinar si le ponen mucho color o no. Eso es de cada persona. No me arrepiento porque fue una cosa que sentí con Argentina, y con la sensación de que nunca el chileno estuvo tan contento de no estar en un Mundial y de cagarse de risa de Perú, de Argentina. Y eso fue para mí. Nos rompieron el or... y estamos fuera del mundial".