José Luis Repenning se llena de críticas por burda imitación de la diputada Orsini

José Luis Repenning, el animador del matinal "Tu Día" de Canal 13, se llenó de críticas tras realizar una burda imitación de la diputada Maite Orsini por el caso que la vincula con Carabineros y Jorge Valdivia.

En su programa "Repe" comentó la declaración de Orsini, donde aseguraba que su llamado a Carabineros por la supuesta detención ilegal de Valdivia surgió para defender a la institución.

"Si me llama un amigo porque tiene mi teléfono... ya, yo soy Maite Orsini... y me llama un amigo. Yo no tengo idea si es más que amigo o no, pero me llama y me dice 'Repe compadre me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención', y yo le digo 'ya, gracias, pucha que lata compadre, no te preocupes, que estés muy bien, chao'", dijo el periodista al inicio de su mala performance.

"Es eso o mi amigo es super conocido, esto le puede afectar a Carabineros de Chile como institución. Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la institución más valorada del país?. Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la generala de Derechos Humanos para advertirle que hubo un procedimiento que puede poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile", siguió.

Para rematar, el ex rostro de Mega señaló que "eso fue lo que dijo que hizo" Orsini y agregó que "yo no soy tan hueón".

Su "actuación" ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos han criticado su actitud y otros han aplaudido sus palabras.

Repe

Me encontré con esto.

Patetico .

Eres otro más del séquito de periodistas sin ética profesional ,vendidos , a los dueños de la TV .

Vergüenza das Pailon tienes porte para hacerle sombra a las hueas

Comenta de Torrealba Reginato barriga Zúñiga Moreira Piñera . Eres un CTM pic.twitter.com/Rl4Zsq4Kyr — Gira el mundo gira . (@LagosEliasInos) March 7, 2023

Hasta al Repe le pareció ridícula la explicación que dio Maite Orsini🌳 sobre el telefonazo: "Discúlpenme pero no soy tan weon" pic.twitter.com/0NWcvOBOm6 — CAP. LEVI ACKERMAN (@Capitanleviack1) March 7, 2023