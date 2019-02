Joven denunció incomodidad por mensajes de famoso youtuber

Una joven denunció en su cuenta de Facebook que un famoso youtuber chileno le mandó mensajes amistosos, con una insinuación velada. La publicación recibió varias respuestas y tiene más de 500 compartidos.

"Dudé mucho de hacer esto o no, la conversación es de septiembre y la subí ahora porque en ese momento le resté importancia, aunque me moleste y me sentí full incomoda", dijo Geraldine Meza en su perfil.

"Estaba revisando mis mensajes de Instagram y me encontré con éste, a Nicolás lo conocí hace 6 años en un evento en Valpo, jamás supe que hacía ni quién era así que no busco nada más que advertir y prevenir a algunas niñas", agregó.

En los pantallazos se ve cómo Vardoc le escribe: "No subas fotos así a Insta. Porque uno se pone triste, de no poder ver más". Geraldine respondió: "Pucha pero puedes pedirle a tu polola que se tome fotos con menos ropa para ti".

La polola del aludido le escribió un mensaje por Instagram a Geraldine, quien no dudó en compartirlos.

"Nosotros estuvimos separados más de un mes, en ese momento no era mi pololo. No lo justifico pero tampoco me parece una violación (...) ¿Para qué mostrarse? ¿Atraer más seguidores? En verdad nunca lo he hecho menos si estoy en pareja, pero si te sacas una foto mostrando el pezón...", explicó la joven.

La denuncia:

Geraldine: