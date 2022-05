Jude Law protagonizará nueva serie de Star Wars "Skeleton Crew"

El director de "Spider-Man", Jon Watts será el encargado de dirigir una nueva producción que formará parte del universo de Star Wars, "Skeleton Crew", quien tendrá como estrella principal al actor Jude Law.

Si bien hace algunas semanas surgió el rumor de su aparición en la nueva serie, según informó el medio Deadline, hoy Lucasfilms confirmó oficialmente la noticia.

Escrita por Christopher Ford, estará situada en la misma línea temporal que "The Mandalorian" y "Book Of Boba Fett" y su trama girará en torno a "un grupo de niños de unos diez años que se pierden en el universo de Star Wars", relató Watts, añadiendo que no será una serie infantil.