Karen Bejarano recordó angustiantes momentos tras la filtración de fotos íntimas: "Es por lejos lo peor que tenido que enfrentar"

Durante la última edición del programa de CHV "Podemos Hablar", la participante de "El Discípulo del Chef", Karen Bejarano, rememoró el torbellino emocional que le provocó la filtración de contenido íntimo suyo en 2017.

En el programa conducido por Jean-Philippe Cretton, le preguntaron a la cantante por los dichos por su esposo Juan Pedro Verdier en "La Divina Comida", quien detalló su reacción ante lo sucedido cinco años atrás.

"Me morí, lloré, vomité sangre, me arrastré por el piso, me quise matar, busqué donde conseguir un arma para ir a matar a esa persona. Y después decidí no hacerlo y volver a construir una vida linda", relató Verdier en esa instancia sobre las fotos

Al respecto, Bejarano precisó el impacto psicológico provocado por la además extorsión de los delincuentes: "recuerdo ver a Juan Pedro en esas condiciones y ha sido de lo más difícil que me ha costado vivir". "Ellos sabían todo de mí, es por lejos lo peor que tenido que enfrentar y que la gente te apunte con el dedo es terrible", apuntó.

Luego de "haber sentido culpa de haber tenido intimidad con mi pareja", reflexionó que "parte de mi terapia, con lo que pasó, fue darme cuenta de que no era culpable de ello".