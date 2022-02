Karen Bejarano revela que fue víctima de abuso sexual en su infancia

La ex panelista televisiva e influencer Karen Bejarano reveló que fue víctima de abuso sexual durante su infancia y habló de cómo esto le ha afectado en su vida personal.

En conversación con el podcast "Con la ayuda de mis amikas", la ex "Mekano" contó que "yo sufrí abuso, abuso sexual, y no recibí el apoyo. Lo hablé muy grande. Y al revés de sentirme acompañada en ese minuto, fue como 'ahora no hay que hablar nada, ahora hay que quedarse callada'... Me metieron más miedo y fue peor para mí".

Bejarano aseguró que este episodio la marcó hasta su adultez, atravesando por una depresión. "Lo mío viene por un trauma de la infancia, que yo traté de minimizar toda mi vida como algo que me había pasado nomás. Y no es que me había pasado nomás, me marcó y lo guardé durante mucho tiempo y me hizo mucho daño en muchos niveles", sostuvo.

"Sentía que tenía que contárselo a mi marido (Juan Pedro Verdier). Yo sentía que no le estaba diciendo la verdad sobre mi vida. Yo tampoco me estaba diciendo la verdad sobre mi vida a mí misma", continuó.

La voz de "Ven, ven, ven" recordó cuando le dijo a su esposo cuando "un día colapsé" y "me vino una crisis de pánico, empecé a decir todas las cosas, porque me vino de la guata, del alma, exploté. Y ahí me internaron".