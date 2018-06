Karol Lucero confesó que le gusta realizar juegos sexuales

Algunos lo denominan el "Cristian Grey chileno" y parece que a Karol Lucero ese sobrenombre le agrada.

En conversación con el programa "Más Vale Tarde", el panelista de "Mucho Gusto" confesó que le gusta realizar juegos sexuales.

"Me gustan los juegos, y en ese cajón tengo algunos juegos, que a veces pueden ser de a dos, de a tres, a veces de a cuatro. Tengo algunos juegos sexuales unas esposas que son de fácil postura y también fácil de sacar", lanzó.

No se quedó ahí contando más detalles. "Es para que no se sientan incómodas, por si no quieren seguir jugando. Me gusta mucho el juego de tapar la vista, me gusta usar las esposas, por ejemplo, para decirles: 'no te muevas, porque lo que viene a continuación solo requiere de mi participación'".