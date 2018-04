Khloé Kardashian reveló el nombre de su hija recién nacida

La celebridad integrante del clan Kardashian, Khloé, reveló el nombre de su hija nacida recién el jueves pasado.

Por medio de su cuenta en Twitter, la figura televisiva mostró cómo fue la "rosada" recepción que le dieron a la pequeña, quien finalmente fue bautizada como True Thompson.

"Nuestra pequeña, True Thompson, nos ha robado completamente los corazones y estamos abrumados por el amor", escribió Kardashian en la publicación.

Para luego afirmar: "¡es una tremenda bendición darle la bienvenida a este angel en la familia! ¡Mamá y papá te aman, True!".

Our little girl, True Thompson, has completely stolen our hearts and we are overwhelmed with LOVE. Such a blessing to welcome this angel into the family! Mommy and Daddy loooooove you True! pic.twitter.com/Hn2RFzRMuu