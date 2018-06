Kim Kardashian dice adiós a las selfies: "Ya lo superé"

La estadounidense Kim Kardashian golpeó al mundo de las instagramer y aseguró que ya no le gusta sacarse selfies, tipo de fotografía ampliamente explotado en sus redes sociales.

En entrevista con el programa británico "This Morning", la celebridad aseguró que "ya no me saco más selfies, realmente ya no me gustan".

"Es como que ya lo superé. No todo se trata de estar ahí sentada sacandome selfies en el teléfono", agregó.

En los últimos años Kim Kardashian ha marcado pauta gracias a este tipo de fotos. Por ejemplo, sus selfies desnuda frente al espejo fueron ampliamente comentadas y replicadas en redes sociales.

Incluso la semana pasada, durante el Día Nacional de la Selfie en EE.UU, Kardashian compartió los mejores consejos para tomarse este tipo de fotografías.

En 2015 lanzó un libro titulado "Selfish", el cual estaba compuesto por autorretratos de su colección personal. Sin selfies, ¿que será de Kim Kardashian ahora?