Koke Santa Ana contó el episodio de abuso sexual que sufrió

El actor Koke Santa Ana reveló el episodio de abuso sexual que vivió mientras estaba haciendo un casting para una obra de teatro. El protagonista de las 42 preguntas no reaccionó ante el hecho.

Santa Ana llegó al lugar y tuvo que probarse el vestuario, un traje de baño femenino de color brillante y de una pieza. No sabía de qué se trataba la obra ni menos lo que le pasaría después.

"Un director X llega y me dice, 'a ver, mira, y me empezó a manosear. Yo no hice nada, no me enojé, no me reí. Conocía a ese director igual, entonces no era como una persona 'X'", reveló en "Zona de Estrellas".

"Ciertas cosas estaban muy normalizadas hace mucho tiempo y hoy en día todos tenemos una historia como esa. Me fui a mi casa, me cambié de ropa y no supe más de esa persona. En la tele no me ha pasado nada", remató.

El momento: