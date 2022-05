Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron legalmente en íntima ceremonia

Este domingo 15 de mayo la influencer Kourtney Kardashian se casó legalmente con el baterista Travis Barker en un juzgado de Santa Bárbara, Estados Unidos, luego de haber llevado a cabo hace un mes una ceremonia improvisada y no oficial en una capilla de Las Vegas.

De acuerdo a TMZ, la pareja fue vista a las afueras del juzgado de centro de Anacapa, California, vestidos de novios, y con un convertible negro que decía "Recién Casados" en la parte de atrás.

La ceremonia contó con pocos asistentes entre los que se encontraban los guardaespaldas de la pareja y algunos pocos testigos, como la abuela de la novia -Mary Jo 'MJ' Campbell- y el padre del músico.

Sin embargo, esta no sería la boda definitiva ya que según informa el medio estadounidense, la pareja se encuentra planeando la celebración de su matrimonio en Italia para un "futuro cercano".

La noticia se viralizó rápidamente por redes sociales, donde los usuarios felicitaron a la pareja y compartieron diversas imágenes de la ocasión.

Hasta el momento, ninguno de los novios se ha referido al acontecimiento, y se desconoce si los demás integrantes de la familia Kardashian asistieron a la pequeña boda.

Kourtney Kardashian & Travis Barker got married today according to TMZ pic.twitter.com/RDqls3SKbi — aidan (@kourtneykdiva) May 16, 2022

It’s official! Big congrats to Kourtney Kardashian and Travis Barker who just got legally married 💕🫶 pic.twitter.com/WiFS4cTOX1 — boohoo | NFT live today (@boohoo) May 16, 2022