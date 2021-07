La amistad que surgió entre Kenita Larraín y Giuliana Sotela en "El discípulo del Chef"

"Están llorando por el chino", les dijo Renata Bravo mientras amban picaban cebollas en una de las competencias de "El discípulo del Chef". El chiste comparaba al participante Yuhui con Marcelo Ríos, el ex tenista con el que ambas estuvieron casadas en la década del 2000.

Pese a haber amado al mismo hombre en el pasado, hoy Kenita Larraín y Giuliana Sotela pueden decir que son amigas. Así al menos lo evidenciaron en el programa de Chilevisión, donde se declararon admiración mútua. "Trabajar con Kenita ha sido un apoyo gigante, ella me ayuda y me entiende, es mi amiga. No sé qué haría sin ella", aseguró la ex modelo costarricense en "El discípulo del Chef".

Ambas se conocieron en 2005 durante un viaje a Costa Rica del "Chino" Ríos junto a, en ese entonces, su esposa María Eugenia Larraín. El objetivo era visitar a Constanza, la hija que el ex número 1 del mundo había tenido con su ex esposa Giuliana Sotela algunos años antes. En su retorno a Chile y tras una violenta discusión, Kenita apareció con su histórico look en silla de ruedas y moretones.

"Hoy empatizamos de mamá a mamá, de esposa a esposa, de mujer a mujer. Es muy distinto. Fue un reencuentro muy bonito porque, hace mil años atrás, había quedado algo medio tenso e inconcluso, así que verla de nuevo nos permite sanar si es que hay algo que sanar", agregó Kenita.

"Realmente nunca nos hemos llevado mal. Hubo una discusión hace muchos años y definitivamente ella hoy en día tiene una vibra muy linda, así que estoy feliz", cerró Sotela.

Kenita y Giuliana comparten labores en el triunfador equipo rojo de "El discípulo del chef", programa que le permitió a Chilevisión encabezar el rating con un promedio de 12,1 puntos.