La Chilindrina: "No he podido derramar ni una sola lágrima"

El pasado 15 de septiembre María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", quedó viuda por el fallecimiento del locutor Gabriel Fernández, a los 85 años de edad. Estuvieron casados 48 años, donde no se separaron casi para nada.

"Porque tengo que pensar muy bien ¿Para qué voy a vivir? Si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no", dijo, en su momento, al programa "Ventaneando" de TV Azteca.

Una semana después de la partida de Fernández, de las Nieves contó cómo ha vivido estos días. "No he podido derramar una sola lágrima y eso que yo voy al cine y lloro, que veo a un perrito maltratado y lloro... ahorita no, porque él no se ha ido, él está conmigo", confesó.

"Por estar trabajando todo el tiempo, nos unimos tanto, que dejamos amigos, dejamos hijos, que era lo que más nos dolía a nosotros. Los dos nos salíamos a trabajar juntos, era mi productor, el que me regañaba, todo el tiempo estábamos juntos. Y en la noche yo me ponía a llorar porque mis hijos estaban con las muchachas. Fue muy difícil para mí esa época", dijo la actriz.

"Todavía lo tengo en mi casa, lo incineramos, tengo una chimenea y puse a Gabriel, le puse unas velas, sus santos que siempre llevaba a todos lados. No lo he podido extrañar porque ahí lo veo, y además puse la foto cuando lo velamos", remató.