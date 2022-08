La reacción de Ellen DeGeneres ante la muerte de su ex pareja Anne Heche

La comediante y conductora Ellen DeGeneres publicó emotivas palabras por la muerte de la actriz Anne Heche, con quien fue pareja a fines de los '90.

"Este es un día triste. Mando a los hijos de Anne, a su familia y a sus amigos todo mi amor", escribió DeGeneres en redes sociales tras conocerse la muerte de Heche luego de un accidente.

Heche y DeGeneres comenzaron a salir en 1997 y se convirtió en la primera pareja lesbiana de mayor notoriedad en el mundo del espectáculo, cuya relación, que terminó en 2000, fue definida como un ejemplo y símbolo de la comunidad LGTBQI+ en esa época.

