Las provocaciones entre los "abogados de los narcos" por polémico video

¿Quién es el real abogado de "los narcos" chilenos? Esa disputa tiene un nuevo capítulo luego de que Víctor Contreras subiera a su cuenta de Instagram un ostentoso video contando cientos, sino miles de billetes.

"¡Supera esto, Helhue! Llegando con todo a producir para ir ahora por el Ferrari !! #abogadodelosnarcos", escribió Vito, como es conocido en redes sociales. No es la primera pelea entre él y Helhue Sukni, famosa por defender narcotraficantes.

"En el mensaje enviado a Helhue, es una especie de humorada. Cuando se le ha consultado por mí, responde que la única abogada de los narcos es ella. Le envié un palo a mi querida Helhue con la finalidad de demostrarle que no hay un solo abogado de las narcos, pueden haber muchos", dijo Contreras a "Hola Chile".

La respuesta de la profesional no se hizo esperar, por la misma vía social. Sukni dio un mensaje lleno de ironía.

"Este video está dedicado especialmente a un colega, que se vanagloria solo de su plata, con una máquina contando dinero. Millones y millones… bueno, acá yo también tengo dinero, amigos. Hasta tengo un helicóptero", dijo, rodeada de billetes falsos.

Eso no fue todo. "Es el colmo que en un país, en donde hay una desigualdad tremenda, donde no toda la gente tiene una salud como la gente, suba esa foto a Instagram. Lo encuentro impresentable, estimado colega. Nunca me vas a superar, aunque pongas pistolas", replicó.

El video de Vito:

La respuesta de Sukni:

